Баскетболист сборной Испании Льюль пропустит чемпионат Европы из-за травмы

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ТАСС, 10 августа. Защитник мадридского баскетбольного клуба "Реал" и сборной Испании Серхио Льюль пропустит чемпионат Европы из-за травмы связок коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.
Льюль получил травму 9 августа во время контрольного матча между сборными Испании и Бельгии (71:89). По заключению медиков, он пропустит семь-девять месяцев. Таким образом, 29-летний баскетболист не выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке.
По итогам Евролиги-2016/17 Льюль был признан самым ценным игроком турнира, в среднем за матч набирая 16,5 очка, совершая 1,8 подбора и 5,9 передачи. Испанец является трехкратным чемпионом Европы, бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр.