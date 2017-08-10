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Четырехкратный олимпийский чемпион Ланге стал тренером сборной Южной Кореи по бобслею

Спорт
10 августа, 13:04 UTC+3 ТАСС

44-летний немец подписал пятимесячный контракт и будет консультировать главного тренера южнокорейской команды Штеффена Шкеля на Олимпийских играх - 2018

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ТАСС, 10 августа. Бывший немецкий бобслеист, четырехкратный победитель Олимпийских игр Андре Ланге вошел в тренерский штаб сборной Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта.

44-летний немец подписал пятимесячный контракт и будет консультировать главного тренера южнокорейской команды Штеффена Шкеля на Олимпийских играх - 2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ланге наряду с соотечественником Кевином Куске является самым титулованным бобслеистом в истории, у обоих по четыре золота Олимпийских игр. Ланге завоевал золото в четверках в 2002, 2006 годах и в двойках в 2006 и 2010 годах. Также он является трехкратным чемпионом мира в двойках и пятикратным - в четверках. В соревнованиях четверок он четырежды побеждал в общем зачете розыгрыша Кубка мира.

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