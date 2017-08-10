Объявлены предварительные составы сборных России по футболу на Универсиаду-2017

ТАСС, 10 августа. Главные тренеры объявили предварительные составы мужской и женской сборных России по футболу на летнюю Универсиаду, которая пройдет с 19 по 30 августа на Тайване. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Мужчины под руководством главного тренера московского "Строгино" Алексея Шерстнева сыграют в группе C с командами Италии, Бразилии и США. Женщины, которых возглавила наставник женской национальной сборной России Елена Фомина, в группе D встретятся с командами Великобритании и ЮАР.

Состав мужской сборной России: вратари - Вячеслав Григорян, Валерий Поляков, Артем Смирнов; защитники - Лайонел Адамс, Дмитрий Осипов, Михаил Вятский, Илья Гапонов, Павел Котов, Руслан Джамалутдинов, Валерий Почивалин, Михаил Тихонов; полузащитники - Дмитрий Авраменко, Евгений Иващенко, Егор Лелюхин, Вахтанг Небиеридзе, Семен Парфенов, Михаил Погорелов, Ярослав Руденко, Иван Сергеев, Аким Устинов; нападающие - Роман Минаев, Камиль Мулин, Николай Обольский.

Состав женской сборной России: вратари - Юлия Гриченко, Татьяна Щербак; защитники - Эльвира Зиястинова, Ксения Коваленко, Екатерина Морозова, Ирина Подшибякина, Наталья Солодкая, Виктория Шкода, Татьяна Шейкина; полузащитники - Алена Андреева, Марина Кисконен, Маргарита Черномырдина, Мария Галай, Екатерина Пантюхина, Надежда Смирнова, Ксения Шахова, Марина Федорова, Анна Чоловяга, нападающие - Надежда Карпова, Наталья Машина.

"С 7 августа наша команда проводит учебно-тренировочный сбор на базе ФК "Строгино" в Рублево, - сказал Шерстнев. - Костяк сборной составляют футболисты этого московского клуба, за остальными игроками, которые вошли в расширенный состав, мы также внимательно следили, и в итоговую заявку попадут 20 футболистов. На Универсиаде мы сыграем в сложной группе, в которой оказались самые сильные участники турнира - Бразилия, США, Италия, но в любом случае мы прежде всего нацелены преодолеть барьер группового этапа. Мы собираем всю доступную информацию о наших соперниках, которую будем использовать при подготовке к каждой конкретной игре и, разумеется, продолжим это делать уже на месте проведения соревнований".

"Наша команда отправится в Тайбэй 15 августа, в итоговую заявку войдут 20 футболисток, - сказала Фомина. - В предварительный состав на Универсиаду попали многие из тех, кто принимал участие в чемпионате Европы - 2017 в Нидерландах в прошлом месяце. Мы нацелены играть в финале и бороться за золото, два года назад на Универсиаде в Южной Корее мы завоевали серебряные награды. Часть девушек из той команды претендуют на поездку в Тайбэй, и, безусловно, тот опыт очень поможет им на предстоящем турнире".