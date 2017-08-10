МОК внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове перед ОИ-2018

ТАСС, 10 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно следит за развитием событий на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя МОК, текст которого приводит агентство Reuters.

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове и в регионе, - сказал представитель МОК. - МОК постоянно получает информацию о событиях там. Мы продолжаем работать с оргкомитетом по подготовке этих Игр, которая идет в ногу со временем".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

По данным американского канала NBC, Министерство обороны США разработало план упреждающего удара примерно по 20 военным объектам КНДР с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся шесть таких самолетов. С конца мая они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение подобного удара.

Вслед за этим северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен. План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".