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Есмантович: ХК ЦСКА хочет взять еще одного высококлассного защитника

Спорт
10 августа, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Президент клуба не исключил и приобретений очередных игроков из-за океана

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА намерен приобрести еще одного защитника высокого уровня перед стартующим сезоном. Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

"По ситуации, которая складывается сегодня, вас ожидает еще один сюрприз по составу. У меня есть задумка приобрести классного, серьезного защитника", - сказал Есмантович.

Одним из игроков обороны, приобретенных в межсезонье армейцами, стал защитник московского "Динамо" Мэт Робинсон. "Я давно вынашивал идею приобретения Робинсона, как только стал руководителем клуба. Нам нужен был катающийся защитник с хорошими данными для начала атаки и игры в большинстве", - отметил Есмантович.

Руководитель клуба не исключил и приобретений очередных игроков из-за океана. Ранее в ЦСКА перешли выступавшие в Национальной хоккейной лиге защитник Никита Нестеров и нападающий Михаил Григоренко.

"На следующий год у нас есть кандидатуры двух игроков, которые, я надеюсь, к нам вернутся", - сообщил Есмантович.

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