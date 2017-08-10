"Спартак-2" победил "Зенит-2" в матче первенства ФНЛ

Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентябряСпорт 10 августа, 16:55
"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"Спорт 10 августа, 16:43
Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связкиСпорт 10 августа, 16:13
Выставка о Юрии Любимове откроет фестиваль в Музее Москвы в честь 100-летия режиссераКультура 10 августа, 16:07
Есмантович: Капризову в ХК ЦСКА надо будет доказывать звездный статусСпорт 10 августа, 16:07
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетикеСпорт 10 августа, 15:52
Россиянин Щебелин стал победителем марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 10 августа, 15:41
Синоптики прогнозируют в Свердловской области ночные заморозки до -2 градусовНовости Урала 10 августа, 15:36
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 10 августа, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа, /ТАСС/. Московский "Спартак-2" победил санкт-петербургский "Зенит-2" со счетом 3:1 в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе академии имени Федора Черенкова.
У "Спартака-2" голами отметились Артем Самсонов с пенальти (59-я минута), Денис Давыдов (68) и Фэшн Сакала (76). У "Зенита" отличился Никита Каккоев (87). В составе санкт-петербургского клуба весь матч провел французский полузащитник Йоан Молло, отбывший двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес болельщиков команды.
"Спартак-2" набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, "Зенит" - 19-й с четырьмя очками.
В следующем туре "Спартак-2" сыграет в гостях с воронежским "Факелом" 13 августа, в этот же день "Зенит-2" дома проведет матч против калининградской "Балтики".