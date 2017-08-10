"Спартак-2" победил "Зенит-2" в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 10 августа, /ТАСС/. Московский "Спартак-2" победил санкт-петербургский "Зенит-2" со счетом 3:1 в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе академии имени Федора Черенкова.

У "Спартака-2" голами отметились Артем Самсонов с пенальти (59-я минута), Денис Давыдов (68) и Фэшн Сакала (76). У "Зенита" отличился Никита Каккоев (87). В составе санкт-петербургского клуба весь матч провел французский полузащитник Йоан Молло, отбывший двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес болельщиков команды.

"Спартак-2" набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, "Зенит" - 19-й с четырьмя очками.

В следующем туре "Спартак-2" сыграет в гостях с воронежским "Факелом" 13 августа, в этот же день "Зенит-2" дома проведет матч против калининградской "Балтики".