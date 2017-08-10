"Трактор" обыграл "Давос" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

ТАСС, 10 августа. Челябинский "Трактор" со счетом 3:1 одержал победу над швейцарским клубом "Давос" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Щехура (9-я минута), Виталий Кравцов (17) и Линус Виделль (20). У проигравших единственная шайба на счету Роберта Коусала (35).

После четырех матчей "Трактор" занимает второе место в таблице турнира, набрав семь очков. "Давос" с тремя очками в четырех играх расположился на пятой позиции.

В следующем матче 11 августа "Трактор" сыграет с "Барысом". "Давос" днем позже встретится с омским "Авангардом".

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик", "Давос", "Авангард", владивостокский "Адмирал" и "Трактор".