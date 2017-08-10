Министерство спорта РФ провело любительский турнир по футболу в честь Дня физкультурника

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Любительский турнир по футболу среди подразделений Министерства спорта РФ прошел в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В соревнованиях, которые были приурочены к празднованию Дня физкультурника, приняли участие шесть команд. Победителем турнира стала команда Министерства спорта, которая в финале обыграла сборную Федерального центра подготовки спортивного резерва со счетом 2:0. Победители получили кубок, медали и памятные подарки от организаторов.
В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, а также почетные гости соревнований - олимпийские чемпионки и многократные чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина и Светлана Колесниченко, глава промоутерской компании Fight Hights Камил Гаджиев, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, а также чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина.
"Турнир приурочен к очень важному празднику - Дню физкультурника. Люди, которые заняты в этой сфере, помогают делать массовый спорт и спорт высших достижений популярным. А футбол всегда был и будет любим в нашей профессии и в нашей стране", - сказала Томилова.
Турнир прошел в первый раз и станет традиционным. День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа.