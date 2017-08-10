Ласицкене сказала, что переезд в другой отель никак не повлиял на ее настрой на ЧМ

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ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Вынужденный переезд из заранее забронированного отеля в другую гостиницу Лондона, вызванный желанием обезопасить себя от ротавирусной инфекции, никак не повлиял на соревновательный настрой лидера мирового сезона в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Об этом она сообщила журналистам.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник пошла навстречу Ласицкене и приняла решение изменить ее место жительства во время чемпионата мира из-за вспышки инфекции, которая случилась в первоначально забронированном отеле.
"Мой вынужденный переезд в другой лондонский отель никак на меня не повлиял, - заметила Ласицкене. - Я также спокойно заселилась в новый отель, где сразу изменила адрес своего пребывания в антидопинговой системе АДАМС. Мне очень приятно, что Елена Орлова (представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира - прим. ТАСС) и мой менеджер Ольга Назарова позаботились. Я не представляю, как тяжело тем спортсменам, которые были готовы на многое, но выбыли из строя из-за этой болезни".
Как сообщила ранее ТАСС Орлова, в среду инфекция в отеле была локализована.