"Рома" заинтересована в приобретении футболиста "Спартака" Промеса

ТАСС, 11 августа. Итальянский футбольный клуб "Рома" рассчитывает приобрести нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, если сорвется сделка по покупке Рияда Мареза у английского "Лестера". Об этом сообщает римское издание Il Messaggero.

По данным газеты, римский клуб ищет замену ушедшему в "Ливерпуль" Мохаммеду Салаху. Отмечается, что в сферу интересов "Ромы" также попали Мунир Эль-Хаддади из "Барселоны" и Доменико Берарди из "Сассуоло".

Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. По данным сайта Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €20 млн. В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел за красно-белых пять матчей, в которых забил четыре мяча.