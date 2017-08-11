Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рома" заинтересована в приобретении футболиста "Спартака" Промеса

Спорт
11 августа, 6:03 UTC+3 ТАСС

Также в сфере интересов римлян Мунир Эль-Хаддади из "Барселоны" и Доменико Берарди из "Сассуоло"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Квинси Промес

Квинси Промес

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Итальянский футбольный клуб "Рома" рассчитывает приобрести нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, если сорвется сделка по покупке Рияда Мареза у английского "Лестера". Об этом сообщает римское издание Il Messaggero.

По данным газеты, римский клуб ищет замену ушедшему в "Ливерпуль" Мохаммеду Салаху. Отмечается, что в сферу интересов "Ромы" также попали Мунир Эль-Хаддади из "Барселоны" и Доменико Берарди из "Сассуоло".

Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. По данным сайта Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €20 млн. В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел за красно-белых пять матчей, в которых забил четыре мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
2
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
3
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
4
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
5
Канал CNN разорвал контракт с комментатором из-за нацистского приветствия
6
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
7
Пентагон: США готовы применить силу против КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама