Зинин покинул пост спортивного директора ФК "Краснодар"

ТАСС, 11 августа. Спортивный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Краснодар" Алексей Зинин покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь "Краснодару" начать процесс по омоложению команды и смены поколений, - сказал Зинин. - Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать".

"Мы благодарны Алексею Николаевичу Зинину за его работу в нашем клубе, - сказал генеральный директор клуба Владимир Хашиг. - Нам было приятно сотрудничать с ним, и от имени всего коллектива ФК "Краснодар" искренне желаю ему успехов в реализации его собственных проектов".

Зинин занимал должность спортивного директора "Краснодара" с 1 октября 2016 года. Ранее он занимал пост пресс-атташе московского "Спартака", а также работал директором по развитию в столичном "Локомотиве".