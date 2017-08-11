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Федерация футбола Марокко подала заявку на проведение ЧМ-2026

Спорт
11 августа, 13:27 UTC+3 ТАСС

Ранее о намерении провести чемпионат мира совместно заявили США, Канада и Мексика

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Трофей победителей чемпионата мира по футболу

Трофей победителей чемпионата мира по футболу

© EPA/ENNIO LEANZA

ТАСС, 11 августа. Королевская марокканская футбольная федерация подала заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Турнир станет первым, в финальной стадии которого примет участие 48 команд. Ранее о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика.

В пятницу истекает срок подачи заявок на проведение чемпионата мира - 2026. Требования к заявкам включают в себя стадионы и инфраструктуру, соблюдение принципов защиты прав человека и охраны окружающей среды, предоставление документов, подтверждающих поддержку со стороны правительства государств, предоставление программы наследия турнира.

Решение о месте проведения ЧМ-2026 может быть принято в июне 2018 года на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.

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