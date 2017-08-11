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"Адмирал" победил "Нефтехимик" в матче Кубка президента Казахстана

Спорт
11 августа, 15:03 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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ТАСС, 11 августа. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:2 в матче Кубка президента Казахстана. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

В составе нижникамцев отличились Ильдар Шиксатдаров (6-я минута), Павел Здунов (52). За "Адмирал" шайбы забросили Джеймс Райт (14), Владимир Ткачев (26), Александр Горшков (37), Роберт Саболич (39).

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", "Нефтехимик", "Давос", "Авангард", "Адмирал" и "Трактор".

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