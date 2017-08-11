"Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" об аренде футболиста Жулиано

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ТАСС, 11 августа. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" ведет переговоры с петербургским "Зенитом" об аренде полузащитника Жулиано. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
Бразилец в пятницу прибудет в Стамбул, где пройдет медицинское обследование и проведет несколько интервью с представителями турецкого клуба.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что 27-летний Жулиано уведомил руководство "Зенита" о том, что он хочет перейти в другую команду по причине малого количества игровой практики при новом главном тренере санкт-петербургского клуба итальянце Роберто Манчини.
Жулиано перешел в "Зенит" летом прошлого года из бразильского "Гремио", когда петербургский клуб возглавлял румынский тренер Мирча Луческу, до этого он на протяжении трех лет играл в украинском "Днепре". В прошлом сезоне Жулиано, наряду с форвардом "Ромы" Эдином Джеко, стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с восемью голами. Контракт Жулиано с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.