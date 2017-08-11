"Нефтехимик" досрочно выиграл Кубок президента Казахстана по хоккею

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ТАСС, 11 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" досрочно победил на предсезонном турнире - Кубке президента Казахстана по хоккею. Соревнования проходят в Астане.
"Нефтехимик" сыграл пять матчей, одержав четыре победы (одну в овертайме) и потерпев одно поражение. Нижнекамцы набрали 11 очков.
Астанинский "Барыс" после победы над челябинским "Трактором" набрал восемь очков в четырех матчах. В субботу в заключительный день соревнований "Барыс" сыграет с владивостокским "Адмиралом". Клуб из Астаны может сравняться по очкам с "Нефтехимиком" в случае победы, но нижнекамская команда будет выше в таблице по показателю личных встреч. "Нефтехимик" обыграл "Барыс" со счетом 2:1.
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".