"Металлург" и "Куньлунь" сыграют на хоккейном турнире Ромазана в Магнитогорске

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Традиционный хоккейный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана стартует в субботу в Магнитогорске. В соревнованиях примут участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - местный "Металлург", челябинский "Трактор", китайский "Куньлунь" и "Сибирь".

В нынешнем году турнир пройдет в 26-й раз, в течение четырех дней команды сыграют в один круг. В первый день встретятся "Сибирь" и "Трактор", "Металлург" и "Куньлунь", 14 августа - "Куньлунь" и "Сибирь", "Металлург" и "Трактор", 15 августа - "Куньлунь" и "Трактор", "Металлург" и "Сибирь".

Помимо дерби челябинской области, магнитогорских болельщиков ждет противостояние "Металлурга" с "Куньлунем", который с нынешнего сезона возглавляет Майк Кинэн. Канадский специалист в 2014 году привел "Магнитку" к победе в розыгрыше Кубка Гагарина, а ныне магнитогорский клуб возглавляет бывший помощник Кинэна Илья Воробьев.

Мемориал Ромазана - один из самых популярных летних хоккейных турниров, впервые это соревнование прошло в 1992 году. На первый турнир в Магнитогорск приехала студенческая команда из США, составленная из хоккеистов штатов Висконсин и Миннесота, и вплоть до 2000 года соревнования носили международный статус. А в 2001 году на магнитогорском турнире впервые в России состоялось мастер-шоу, впоследствии ставшее традиционным атрибутом матчей Всех звезд КХЛ.

13 раз мемориал Ромазана выигрывал местный "Металлург", по три победы в активе ярославского "Локомотива" и "Салавата Юлаева" из Уфы. В прошлом году турнир впервые выиграл омский "Авангард".

Иван Харитонович Ромазан с 1985 года и вплоть до смерти в 1991 году был директором Магнитогорского металлургического комбината. Во многом благодаря Ромазану в Магнитогорске появился профессиональный хоккей. В 1992 году "Металлург" дебютировал в элите, пять раз став в итоге чемпионом страны.