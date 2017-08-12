Футболист сборной Молдавии Армаш подписал контракт с "Анжи"

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ТАСС, 12 августа. Молдавский защитник Игорь Армаш на правах свободного агента подписал соглашение с махачкалинским футбольным клубом "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.
С 2010 года Армаш выступал за "Кубань". В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которых результативными действиями не отметился. В активе Армаша также 51 матч за сборную Молдавии, в которых он забил четыре мяча.
В шестом туре чемпионата России 12 августа "Анжи" примет московское "Динамо". Встреча пройдет 12 августа.