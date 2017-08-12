Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфу

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ТАСС, 12 августа. Владимир Осипов одержал победу на чемпионате России по гольфу, который завершился в Подмосковье в субботу.
Осипов удерживал лидерство на протяжении всех четырех раундов соревнований. Второе место занял Андрей Павлов, бронзу завоевал Дмитрий Матешин.
21-летний Осипов ранее четыре раза побеждал на чемпионатах России (2012, 2014, 2015, 2016).
В соревнованиях женщин золото завоевала 19-летняя Софья Анохина, впервые ставшая чемпионкой России. Серебро в активе Натальи Гусевой, третьей стала Вера Маркевич.
В командном зачете победу одержала сборная Москвы. Сборная Московской области стала второй. Бронза на счету команды из Ростовской области.
Чемпионат России по гольфу прошел в 26-й раз.