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Теннисистки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Торонто в парах

Спорт
13 августа, 2:13 UTC+3 ТАСС

В полуфинале российская пара обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову в двух сетах

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ТАСС, 13 августа. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто в парном разряде (общий призовой фонд - $2,4 млн).

В полуфинале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.

В финале турнира, который пройдет в воскресенье, россиянки сыграют с победителем матча между чешской парой Люси Шафаржова и Барбора Стрыцова против Анны-Лены Грёнефельд (Германия) и Кветы Пешке (Чехия).

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