Теннисистки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Торонто в парах

ТАСС, 13 августа. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто в парном разряде (общий призовой фонд - $2,4 млн).

В полуфинале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.

В финале турнира, который пройдет в воскресенье, россиянки сыграют с победителем матча между чешской парой Люси Шафаржова и Барбора Стрыцова против Анны-Лены Грёнефельд (Германия) и Кветы Пешке (Чехия).