Московские гольфистки стали победительницами Спартакиады

ТАСС, 13 августа. Женская сборная Москвы по гольфу выиграла командный турнир на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла команда Красноярского края. Третьими стали подмосковные спортсменки.

Личные соревнования выиграла москвичка Наталья Гусева.

Турнир по гольфу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходил в станице Старочеркасской Ростовской области.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.