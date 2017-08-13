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Россиянки Макарова и Веснина возглавят чемпионскую гонку WTA в парном разряде

Спорт
13 августа, 11:46 UTC+3 ТАСС

Ранее российская пара вышла в финал турнира в Торонто

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Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (слева направо)

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (слева направо)

© EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 13 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выйдут на первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) на следующей неделе благодаря попаданию в финал турнира в Торонто. Об этом сообщает пресс- служба WTA.

В субботу в полуфинале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:0. Нынешние лидеры гонки швейцарка Мартина Хингис и тайваньская теннисистка Чжань Юнжань проиграли в четвертьфинале турнира в Торонто Анне-Лене Грёнефельд (Германия) и Квете Пешке (Чехия), которые сыграют с россиянками в финале.

В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона и турнира WTA в Дубае в парном разряде.

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