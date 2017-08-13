Россиянки Макарова и Веснина возглавят чемпионскую гонку WTA в парном разряде

"СКА-Хабаровск" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 13 августа, 12:57
Медведев поздравил россиянку Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 12:43
Испанец Борбалан рассудит "Янг Бойз" и ЦСКА в первом матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 13 августа, 12:38
Сирийские войска полностью освободили город Эс-СухнеАрмия и ОПК 13 августа, 12:38
СМИ: "Локомотив" интересуется футболистом "Эшторила" КлеберомСпорт 13 августа, 12:24
Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочериСпорт 13 августа, 12:06
Россиянки Макарова и Веснина возглавят чемпионскую гонку WTA в парном разрядеСпорт 13 августа, 11:46
Фурсенко: переход Жулиано в "Фенербахче" полностью соответствует правилам ФИФАСпорт 13 августа, 11:36
Косачев назвал закономерным решение Ирана увеличить бюджет ракетной программыПолитика 13 августа, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выйдут на первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) на следующей неделе благодаря попаданию в финал турнира в Торонто. Об этом сообщает пресс- служба WTA.
В субботу в полуфинале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:0. Нынешние лидеры гонки швейцарка Мартина Хингис и тайваньская теннисистка Чжань Юнжань проиграли в четвертьфинале турнира в Торонто Анне-Лене Грёнефельд (Германия) и Квете Пешке (Чехия), которые сыграют с россиянками в финале.
В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона и турнира WTA в Дубае в парном разряде.