Ремизов: уровень мастерства гольфистов повысился по сравнению с прошлой Спартакиадой

ТАСС, 13 августа. Уровень подготовки гольфистов вырос по сравнению с предыдущей Спартакиадой. Такое мнение пресс- службе соревнований высказал главный судья турнира по гольфу Николай Ремизов.

Сборная Москвы стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в мужском и женском командных турнирах. Соревнования проходили в станице Старочеркасской Ростовской области.

"На этих соревнованиях слабые результаты показало гораздо меньшее количество спортсменов, чем на прошлой Спартакиаде, - сказал Ремизов. - Это говорит о прогрессе и положительной динамике в улучшении мастерства участников, но с другой стороны, участников стало меньше, чем в прошлый раз. Турнир уникален, потому что здесь выступают региональные спортсмены, которые получают возможность быть замеченными в таком молодом возрасте. Здесь могут на равных соревноваться гольфисты с третьим разрядом и кандидаты в мастера спорта".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.