"СКА-Хабаровск" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 августа. "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе хозяев мяч забил Венцислав Христов на 82-й минуте. У гостей отличился Мийо Цакташ (90).

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице с восьмью очками. "СКА-Хабаровск" поднялся на 12-ю строчку с четырьмя баллами.

В следующем туре "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с "Тосно" 18 августа. "Рубин" на следующий день примет "Анжи".