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"СКА-Хабаровск" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Спорт
13 августа, 12:57 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Игроки "Рубина" Федор Кудряшов и Владимир Гранат (слева направо)

Игроки "Рубина" Федор Кудряшов и Владимир Гранат (слева направо)

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 13 августа. "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе хозяев мяч забил Венцислав Христов на 82-й минуте. У гостей отличился Мийо Цакташ (90).

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице с восьмью очками. "СКА-Хабаровск" поднялся на 12-ю строчку с четырьмя баллами.

В следующем туре "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с "Тосно" 18 августа. "Рубин" на следующий день примет "Анжи".

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