Португалка Энрикес победила на ЧМ-2017 в ходьбе на 50 км с мировым рекордом

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ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Португалка Инес Энрикес завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Лондоне.
Энрикес показала результат 4 часа 5 минут 56 секунд, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение также принадлежало португалке и было установлено в январе 2017 года (4:08.26).
Второе место заняла китаянка Инь Хан (4:08.56). Третьей стала ее соотечественница Ян Шуцин (4:20.49). Всего на старт вышли семь спортсменок, россиянок среди них не было.
Женщины впервые ходили на дистанции 50 км в рамках чемпионата мира по легкой атлетике. Решение о включении этой дисциплины в программу мирового первенства в Лондоне было принято в июле.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (9 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых медалей), второе место занимают кенийцы (3-1-4), третье - французы (3-0-1).
Чемпионат мира завершится 13 августа.