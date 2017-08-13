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Китаянка Ян Цзяюй стала чемпионкой мира в ходьбе на 20 км

Спорт
13 августа, 16:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Второе место заняла мексиканка Мария Гонсалес, третьей стала итальянка Антонелла Пальмизано

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ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Китаянка Ян Цзяюй завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Лондоне.

Китаянка показала результат 1 час 26 минут 18 секунды. Второе место заняла мексиканка Мария Гонсалес (1:26.19). Третьей стала итальянка Антонелла Пальмизано (1:26.36).

Россиянка Клавдия Афанасьева, выступавшая под нейтральным флагом, была дисквалифицирована после часа ходьбы.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (9 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых медалей), второе место занимают кенийцы (3-1-4), третье - французы (3-0-1).

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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