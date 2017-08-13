Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборные "Динамо" и СССР сыграли вничью в матче "Москва-870: Кубок Льва Яшина"

Спорт
13 августа, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Матч "Москва-870: Кубок Льва Яшина" между сборной футболистов "Динамо" и СССР прошел в столице. Встреча состоялась на стадионе "Красная Пресня" и завершилась вничью со счетом 5:5.

Организаторы назвали встречу реконструкцией прощального матча легендарного советского вратаря Льва Яшина, который состоялся 21 мая 1971 года между сборной "Динамо" и сборной звезд мира. Прошедшая встреча была приурочена к празднованию 870-летия Москвы.

В составе сборной СССР отличились Валерий Шмаров, Николай Савичев, хет-трик оформил Алексей Медведев. У "Динамо" все голы на счету Дмитрия Булыкина.

За сборную СССР играли Александр Мирзоян, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Ананко, Альберт Осколков, Евгений Милешкин, Эрик Яхимович, Савичев, Александр Шмарко, Медведев, Шмаров и Олег Карнаухов. В состав "Динамо" вошли Андрей Сметанин, Валерий Матюнин, Евгений Милешкин, Ахрик Цвейба, Максим Ромащенко, Андрей Новгородов, Евгений Смертин, Булыкин и Василий Фролов - внук Льва Яшина.

Встречу судил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Баскаков. На матче присутствовали вдова Яшина Валентина Тимофеевна и дочь легендарного вратаря Ирина, а также советский футболист и тренер, вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, известные динамовцы Михаил Скоков, Александр Маховиков, Сергей Силкин (экс-тренер "Динамо"), Николай Толстых (экс-президент РФС) и Владимир Пильгуй, которому Лев Яшин передал свои перчатки по окончании своего прощального матча.

Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 гг., пять раз выиграв чемпионат СССР. За сборную СССР с 1954 по 1967 гг. провел 74 матча, став олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз "Золотой мяч"; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом "Золотого мяча". Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
5
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
2
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
3
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
4
СМИ: гибель принцессы Дианы могла произойти в результате спланированного убийства
5
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношений
6
"Сапсан" встал в Новгородской области из-за повреждения контактного провода
7
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама