Сборные "Динамо" и СССР сыграли вничью в матче "Москва-870: Кубок Льва Яшина"

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Матч "Москва-870: Кубок Льва Яшина" между сборной футболистов "Динамо" и СССР прошел в столице. Встреча состоялась на стадионе "Красная Пресня" и завершилась вничью со счетом 5:5.
Организаторы назвали встречу реконструкцией прощального матча легендарного советского вратаря Льва Яшина, который состоялся 21 мая 1971 года между сборной "Динамо" и сборной звезд мира. Прошедшая встреча была приурочена к празднованию 870-летия Москвы.
В составе сборной СССР отличились Валерий Шмаров, Николай Савичев, хет-трик оформил Алексей Медведев. У "Динамо" все голы на счету Дмитрия Булыкина.
За сборную СССР играли Александр Мирзоян, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Ананко, Альберт Осколков, Евгений Милешкин, Эрик Яхимович, Савичев, Александр Шмарко, Медведев, Шмаров и Олег Карнаухов. В состав "Динамо" вошли Андрей Сметанин, Валерий Матюнин, Евгений Милешкин, Ахрик Цвейба, Максим Ромащенко, Андрей Новгородов, Евгений Смертин, Булыкин и Василий Фролов - внук Льва Яшина.
Встречу судил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Баскаков. На матче присутствовали вдова Яшина Валентина Тимофеевна и дочь легендарного вратаря Ирина, а также советский футболист и тренер, вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, известные динамовцы Михаил Скоков, Александр Маховиков, Сергей Силкин (экс-тренер "Динамо"), Николай Толстых (экс-президент РФС) и Владимир Пильгуй, которому Лев Яшин передал свои перчатки по окончании своего прощального матча.
Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 гг., пять раз выиграв чемпионат СССР. За сборную СССР с 1954 по 1967 гг. провел 74 матча, став олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз "Золотой мяч"; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом "Золотого мяча". Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.