"Ак Барс" обыграл "Локомотив" в матче Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

ТАСС, 13 августа. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 одержал победу над ярославским "Локомотивом" в стартовом матче предсезонного турнира - Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Азеведо (21-я минута) и Федор Малыхин (48). У проигравших шайбу забросил Петри Контиола (26).

В другом матче Кубка Латвийской железной дороги минское "Динамо" встретится с рижским "Динамо" позднее в воскресенье. В следующем матче 14 августа "Ак Барс" сыграет с рижским "Динамо". "Локомотив" в тот же день встретится с минским "Динамо".

В турнире принимают участие четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Клубы, занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. Команды, ставшие третьей и четвертой, сыграют за третье место. Четвертый год подряд на Кубке Латвийской железной дороги играют "Ак Барс", "Локомотив", "Динамо" (Рига) и "Динамо" (Минск).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года кубок доставался "Ак Барсу". Турнир завершится 17 августа.