Рижское "Динамо" обыграло минское "Динамо" в матче Кубка Латвийской железной дороги

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ТАСС, 13 августа. Рижское "Динамо" со счетом 3:2 одержало победу над минским "Динамо" в матче предсезонного турнира - Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Батня (28-я минута), Дэнни Кристо (38) и Гунарс Скворцов (39). У проигравших шайбы забросил Джастин Фонтейн (9, 17).
В следующем матче 14 августа рижское "Динамо" сыграет с казанским "Ак Барсом". Минское "Динамо" в тот же день встретится с ярославским "Локомотивом".
В турнире принимают участие четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Клубы, занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. Команды, ставшие третьей и четвертой, сыграют за третье место. Четвертый год подряд на Кубке Латвийской железной дороги играют "Ак Барс", "Локомотив", "Динамо" (Рига) и "Динамо" (Минск).
Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года кубок доставался "Ак Барсу". Турнир завершится 17 августа.