Шорт-трекист Ан вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде-2018

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщила начальник команды Анна Максименко.
Ан выиграл три олимпийских золота, выступая за сборную Южной Кореи на Играх в Турине 2006 года, и еще три, выступая за команду России на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Приняв российское гражданство в 2011 году, Ан также стал двукратным чемпионом мира и многократным чемпионом Европы.
"В состав команды для подготовки к Олимпиаде у мужчин вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Артем Козлов, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев и Артем Денисов", - сообщила Максименко.
У женщин готовиться к Олимпиаде будут Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина и Вера Рассказова. "Готовиться к Кубку мира команда начнет в Новогорске с 20 августа", - сказала Максименко.
Первый этап Кубка мира пройдет с 28 сентября по 1 октября в Будапеште. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.