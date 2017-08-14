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СМИ: "Фенербахче" готов отпустить Нойштедтера в "Спартак" за €6 млн и Таски

Спорт
14 августа, 11:51 UTC+3 ТАСС

Российский защитник выступает за турецкий клуб с 2016 года

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

ТАСС, 14 августа. Турецкий клуб "Фенербахче" хочет обменять защитника Романа Нойштедтера на футболиста московского "Спартака" Сердара Таски и получить доплату от российского клуба в размере €6 млн. Об этом сообщает газета Takvim.

По данным издания, "Спартак" хочет приобрести 29-летнего Нойштедтера, но не готов платить установленную "Фенербахче" сумму в €8 млн, в то время как турецкий клуб заинтересован в приобретении 30-летнего защитника Таски. "Фенербахче" готов снизить сумму выплаты за Нойштедтера до €6 млн и получить права на Таски.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне игрок принял участие в 33 матчах во всех турнирах за "Фенербахче", в нынешнем сезоне футболист сыграл в трех играх и забил один гол.

Таски выступает за "Спартак" с августа 2013 года. Зимой прошлого года турецкий футболист отправлялся в аренду в немецкую "Баварию", но летом вернулся обратно. В прошлом сезоне защитник провел за красно-белых 18 матчей чемпионата России, а также одну игру Кубка страны. В нынешнем сезоне футболист сыграл в двух матчах чемпионата России.

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