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"Ахмат" подал жалобу в РФПЛ на работу судьи в матче с "Зенитом"

Спорт
14 августа, 16:43 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза рассмотрит работу арбитра Игоря Федотова в этой встрече

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ТАСС, 14 августа. Грозненский "Ахмат" подал жалобу в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) на работу арбитра Игоря Федотова в матче с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

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Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. После матча вратарь "Зенита" Андрей Лунев признался журналистам, что его надо было удалять с поля за игру руками за пределами штрафной площади.

"На результат матча чемпионата России между командами "Зенит" и "Ахмат" серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в Российскую футбольную премьер-лигу. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу", - говорится в заявлении на официальном сайте "Ахмата".

Ранее сообщалось, что Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза рассмотрит работу Федотова в матче "Зенит" - "Ахмат".

После шести туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Ахмат" располагается на седьмой строчке с девятью очками.

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