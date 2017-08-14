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ХК "Йокерит" победил "СКА-Неву" в стартовом матче турнира памяти Пучкова

Спорт
14 августа, 17:29 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 14 августа. Финский хоккейный клуб "Йокерит" победил петербургскую "СКА-Неву" со счетом 3:1 в стартовом матче предсезонного турнира памяти Николая Пучкова. Матчи турнира проходят в Санкт-Петербурге.

В составе победителей дублем отметился Эли Толванен (4-я и 59-я минуты), также шайбу забросил Сами Лепистё (34). У проигравших отличился Андрей Рычагов (46).

В следующем матче 15 августа "СКА-Нева" сыграет с череповецкой "Северсталью". "Йокерит" встретится с "Северсталью" днем позднее.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал "Йокерит", в 2015 году - СКА.

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады. Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно. Турнир завершится 17 августа.

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