Тренер ЦСКА Гончаренко: успехи Головина не отразились негативно на его личных качествах

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БЕРН /Швейцария/, 14 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Последние успехи полузащитника ЦСКА Александра Головина никак на него не повлияли, он остается все тем же мальчиком, который любит футбол. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
ЦСКА во вторник проведет с "Янг Бойз" первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В субботу армейцы обыграли в рамках чемпионата страны "Спартак" (2:1), и, как заявил после встречи Гончаренко, именно действия Головина перевернули ход игры.
"Вижу Головина каждый день и его особо направлять не надо: он все тот же мальчик, который любит футбол, который после игры приходит и просит мяч поиграться, как во дворе. Если бы его "понесло", мы бы, конечно, все вместе поставили бы его на место. Но его не заносит, он все такой же, каким я его знал год-полтора назад", - поделился Гончаренко.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.