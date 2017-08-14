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Васин: искусственное поле не станет проблемой для ЦСКА в матче с "Янг Бойз"

Спорт
14 августа, 20:26 UTC+3 БЕРН /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Защитник армейцев отметил, что команда и в чемпионате России проводит некоторые матчи на искусственном газоне

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БЕРН /Швейцария/, 14 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Искусственное поле не даст преимущество ни одной из команд в матче между швейцарским "Янг Бойз" и российским ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал защитник армейцев Виктор Васин.

ЦСКА во вторник проведет с "Янг Бойз" первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Берне на стадионе "Стад де Сюисс", на котором положен искусственный газон.

На вопрос, даст ли преимущество швейцарской команде искусственное покрытие, а также недавний матч армейцев со "Спартаком" в чемпионате России (2:1), Васин ответил: "Не думаю, что это станет проблемой. Мы в чемпионате играем несколько игр на искусственных полях. Обе команды провели игры 12 числа ("Янг Бойз" обыграл в Кубке Швейцарии "Брайтенрайн" со счетом 3:0 - прим. ТАСС). Мы играем в этом режиме уже несколько матчей подряд, так что проблемой не станет".

Защитник отметил положительные эмоции после игры со спартаковцами: "Нельзя сказать, что изменилась атмосфера, но, конечно, добавило положительных эмоций. Любая победа их приносит, но над "Спартаком" еще больше".

Васин также рассказал, что ему нет разницы, на какой именно позиции располагаться в тройке центральных защитников: "Есть чисто футбольные различия, но в целом играл много раз и в центре тройки, и чуть к краю. Особо разницы нет".

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

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