Рижское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче Кубка Латвийской железной дороги

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ТАСС, 14 августа. Рижское "Динамо" со счетом 3:1 одержало победу над казанским "Ак Барсом" в матче предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэнни Кристо (14-я минута), Александр Ерофеев (40) и Увис Балинскис (51). У проигравших отличился Андрей Попов (55).
"Динамо" одержало вторую победу в двух матчах и вышло на первое место в таблице. "Ак Барс" с тремя очками занимает третью позицию.
В следующем матче 16 августа "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом". В тот же день "Ак Барс" встретится с минским "Динамо".
В турнире принимают участие четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Клубы, занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. Команды, ставшие третьей и четвертой, сыграют за третье место. Четвертый год подряд на Кубке Латвийской железной дороги играют "Ак Барс", "Локомотив", "Динамо" (Рига) и "Динамо" (Минск).
Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года кубок доставался "Ак Барсу". Турнир завершится 17 августа.