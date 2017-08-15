Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-Луисе

Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 1:31
Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса СанчесаСпорт 15 августа, 1:15
Мадуро назвал угрозы Трампа в адрес Венесуэлы "самой грубой ошибкой" за 200 летМеждународная панорама 15 августа, 0:55
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисункиНаука 15 августа, 0:18
ЦСКА проведет первый матч с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию Лиги чемпионовСпорт 15 августа, 0:10
Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компанийЭкономика и бизнес 14 августа, 22:56
ХК СКА победил "Сочи" в матче турнира имени ПучковаСпорт 14 августа, 22:44
Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем миреСпорт 14 августа, 22:35
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 22:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю США Фабиано Каруане в партии по быстрым шахматам в третьем туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).
Другие российские гроссмейстеры сыграли вничью: Ян Непомнящий - с чехом Давидом Наварой, Гарри Каспаров - с кубинцем Леньером Домингесом.
В других партиях третьего тура армянин Левон Аронян обыграл индийца Вишванатана Ананда, вьетнамец Ле Куанг Лем - Хикару Накамуру из США.
Турнирное положение после трех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Ле Куанг Лем - по 4 очка, Каспаров Накамура, Карякин, Домингес - по 3, Ананд, Навара - по 1. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.
Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, затем в два круга пройдут соревнования по блицу. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.