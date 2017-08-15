Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю США Фабиано Каруане в партии по быстрым шахматам в третьем туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Другие российские гроссмейстеры сыграли вничью: Ян Непомнящий - с чехом Давидом Наварой, Гарри Каспаров - с кубинцем Леньером Домингесом.

В других партиях третьего тура армянин Левон Аронян обыграл индийца Вишванатана Ананда, вьетнамец Ле Куанг Лем - Хикару Накамуру из США.

Турнирное положение после трех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Ле Куанг Лем - по 4 очка, Каспаров Накамура, Карякин, Домингес - по 3, Ананд, Навара - по 1. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, затем в два круга пройдут соревнования по блицу. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.