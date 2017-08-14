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Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе

Спорт
14 августа, 22:08 UTC+3 ТАСС

Для 54-летнего Каспарова эта партия стала первой после возвращения в шахматы

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Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 14 августа. Российские гроссмейстеры Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в первом туре турнира в американском Сент- Луисе (штат Миссури). Для Каспарова эта партия стала первой после возвращения в шахматы.

Другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий также сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом.

В следующей партии турнира 54-летний Каспаров встретится с американцем Хикару Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. Обе партии по быстрым шахматам пройдут позднее в понедельник.

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Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Накамурой и Уэсли Со. В начале июля Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления на этапе серии Гран-тура в Сент- Луисе.

Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит 37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.

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