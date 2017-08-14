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МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) приветствует участие 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова в турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе, который стартует в понедельник. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор FIDE Найджел Фримэн.
Каспаров вновь принимает участие в турнире в Сент-Луисе, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него в октябре 2015 года FIDE по обвинению в коррупции на выборах главы организации в 2014 году, где он конкурировал с многолетним главой организации Кирсаном Илюмжиновым.
"Господину Каспарову запрещено занимать какую-либо должность в FIDE, а также участвовать в любом заседании организации, но ему не запрещено играть в шахматы, - заявил Фримэн. - FIDE приветствует участие Каспарова в турнире в Сент-Луисе".
Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч.
Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем двух стартовых этапов, которые прошли в июне в Париже, а также в июле в бельгийском Левене. В пятницу в Сент-Луисе завершился турнир 22-й категории по классическим шахматам - Кубок Синкфилда, победителем которого стал француз Максим Вашье-Лаграв.
Несколько участников Кубка Синкфилда остались в Сент- Луисе, чтобы сыграть и в турнире по быстрым шахматам и рапиду. Это Левон Аронян из Армении, экс-чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, Фабиано Каруана и Хикару Накамура из США, а также два гроссмейстера из России - Сергей Карякин и Ян Непомнящий. К ним добавились 54-летний Каспаров, кубинец Леньер Домингес, Ле Куанг Льем из Вьетнама и чех Давид Навара.