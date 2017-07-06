Карпов: возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсацией

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Гарри Каспаров уже выступал на турнире в Сент-Луисе (США) в апреле 2016 года, никакой сенсации в его возвращении нет. Об этом ТАСС заявил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
В среду 54-летний Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления в этапе серии Гран-тура, который пройдет в августе в Сент-Луисе. Позднее глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил ТАСС, что вопрос возвращения Каспарова, дисквалифицированного на два года за коррупцию и подкуп голосов на выборах президента FIDE в 2014 году, в профессиональные шахматы будет рассмотрен комиссией по этике FIDE.
"Я не понимаю, что за великая сенсация, он же уже играл год назад в Сент-Луисе, - сказал Карпов. - Вот и решил продолжить. Говорить, что он откуда-то возвращается, нельзя".
В апреле 2016 года 13-й чемпион мира Каспаров сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент- Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Хикаро Накамурой и Уэсли Со.
"Вообще, это отлучение от шахмат - чисто история FIDE, - добавил Карпов. - Как можно чемпиона мира от шахмат отлучить? Повторю, новость тут лишь в том, что он согласился сыграть на турнире, и все. Непонятно, кто раздул эту сенсацию".
Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России. Завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах.