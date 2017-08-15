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Тринадцать пар из России участвуют в чемпионате мира по танго в Аргентине

Спорт
15 августа, 8:30 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Всего в соревнованиях заявлены 547 пар из 51 страны

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Россияне Максим Извеков и Елена Кузнецова

Россияне Максим Извеков и Елена Кузнецова

© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Отборочные туры чемпионата мира по танго начались в понедельник в аргентинской столице. Как сообщили организаторы соревнований, за право называться лучшими будут бороться 13 пар из России.

Среди них танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Еще две россиянки выступают на чемпионате с иностранными партнерами.

Три пары из России уже гарантировали себе место в следующих этапах, победив в международных отборочных турнирах. Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, а также Станислав Фурсов и Екатерина Симонова были признаны лучшими на чемпионате по аргентинскому танго среди стран СНГ и Балтии, прошедшем в Москве в апреле. Максим и Наталья Лучко стали одними из победителей чемпионата Европы.

В общей сложности в соревнованиях участвуют 547 пар из 51 страны. Финалы чемпионата пройдут 22 и 23 августа в одном из крупнейших культурно-спортивных комплексов Буэнос-Айреса "Луна-Парке".

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

В 2016 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы. Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, которые участвуют и в этом году, заняли призовое пятое место в сценическом танго.

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