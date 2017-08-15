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"Куньлунь Ред Стар Юниор" домашние матчи чемпионата МХЛ будет проводить в Риге

Спорт
15 августа, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что местом проведения домашних матчей китайского клуба могут стать Рига, Санкт-Петербург или Пекин

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар Юниор" будет проводить домашние матчи чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Риге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что местом проведения домашних матчей китайского клуба могут стать Рига, Санкт-Петербург или Пекин. "Куньлунь Ред Стар Юниор" входит в систему клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" и дебютирует в чемпионате МХЛ в предстоящем сезоне.

"Принято решение играть домашние матчи в Риге на арене "Вольво", где несколько лет назад выступала команда из МХЛ-Б. Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз, - сообщили в пресс-службе. - Нам подтвердили, что у нас будут шенгенские долгосрочные визы без ограничений, и мы приняли окончательное решение базироваться в Риге".

Дворец, входящий в спортивный комплекс "Вольво", вмещает чуть более тысячи зрителей.

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