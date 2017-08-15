"Куньлунь Ред Стар Юниор" домашние матчи чемпионата МХЛ будет проводить в Риге

СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖСпорт 15 августа, 12:17
Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере ГригорянеСпорт 15 августа, 12:15
Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"Новости партнеров 15 августа, 12:09
Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставкуСпорт 15 августа, 12:03
Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форумаНовости партнеров 15 августа, 11:53
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 15 августа, 11:53
Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%Транспорт 15 августа, 11:46
Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"Транспорт 15 августа, 11:45
Новые двигатели сделают самолеты более экологичнымиСоциальная ответственность 15 августа, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар Юниор" будет проводить домашние матчи чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Риге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что местом проведения домашних матчей китайского клуба могут стать Рига, Санкт-Петербург или Пекин. "Куньлунь Ред Стар Юниор" входит в систему клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" и дебютирует в чемпионате МХЛ в предстоящем сезоне.
"Принято решение играть домашние матчи в Риге на арене "Вольво", где несколько лет назад выступала команда из МХЛ-Б. Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз, - сообщили в пресс-службе. - Нам подтвердили, что у нас будут шенгенские долгосрочные визы без ограничений, и мы приняли окончательное решение базироваться в Риге".
Дворец, входящий в спортивный комплекс "Вольво", вмещает чуть более тысячи зрителей.