"Куньлунь" победил "Трактор" в матче Мемориала Ромазана

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ТАСС, 15 августа. Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь" победил челябинский "Трактор" в серии буллитов со счетом 2:1 в матче Мемориала Ромазана.
В составе "Трактора" отличился Александр Шаров (34). За "Куньлунь" шайбу забросил Кори Кейн (10), Джеффри Кинрейд реализовал победный буллит.
"Трактор" возглавляет турнирную таблицу с пятью очками. "Куньлунь" занимает третье место с тремя очками.
Позднее во вторник сыграют магнитогорский "Металлург" и новосибирская "Сибирь".
Традиционный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана проводится с 1992 года. "Металлург" выигрывал турнир 13 раз, по три раза трофей завоевывали ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев", дважды - московское "Динамо" и казанский "Ак Барс" и по одному разу екатеринбургский "Автомобилист" и омский "Авангард". В этом сезоне за трофей борются "Металлург", "Куньлунь", "Сибирь" и "Трактор". Турнир проходит в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.