СМИ: ЦСКА хочет взять в аренду футболиста французского "Лилля" Эдера

ТАСС, 15 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании арендного соглашения с португальским нападающим французского "Лилля" Эдером. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Как сообщает издание, главный тренер французской команды Марсело Бьелса не рассчитывает на 29-летнего нападающего. "Лилль" готов расстаться с игроком за €6 млн. Российский клуб хочет взять португальца в аренду.

Также на Эдера претендуют греческий "Олимпиакос", испанская "Жирона", английский "Брайтон" и клуб второго английского дивизиона "Бирмингем".

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.