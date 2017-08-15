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Около 750 допинг-проб будет взято на Универсиаде в Тайбэе

Спорт
15 августа, 14:03 UTC+3 ТАСС

Первые тестирования начнутся 12 августа с открытием деревни Универсиады

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ТАСС, 15 августа. Порядка 750 допинг-проб будет взято на летней Универсиаде, которая пройдет в столице Тайваня Тайбэе. Об этом сообщил глава медицинского комитета Международной федерации студенческого спорта Душан Хамар, слова которого приводит портал Inside the games.

"Будет взято около 750 проб, из них 10 процентов - в предсоревновательный период", - сказал Хамар.

Первые тестирования начнутся 12 августа с открытием деревни Универсиады. Проверкой анализов будет заниматься аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Токио. Пробы будут доставляться в лабораторию ежедневно, время ответа составит 48 часов с момента доставки в Токио.

Летняя Универсиада пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа.

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