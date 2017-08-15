Около 750 допинг-проб будет взято на Универсиаде в Тайбэе

ЦИК хочет создать мобильное приложение для поиска избирательного участкаПолитика 15 августа, 14:57
Музей Москвы станет главной площадкой "Ночи кино" в 2017 годуКультура 15 августа, 14:56
На Кольской верфи в Мурманской области создадут более 8 тысяч рабочих местНовости партнеров 15 августа, 14:55
Суд 17 августа рассмотрит апелляцию по делу о гибели людей на нефтезаводе в ЮгреНовости Урала 15 августа, 14:48
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистовНаука 15 августа, 14:48
Футболист "Урала" Лунгу в ближайшее время пройдет медосмотр для "Аланьяспора"Спорт 15 августа, 14:47
Два липецких педагога получили премию правительства РФНовости партнеров 15 августа, 14:41
Илюмжинов: участие Каспарова в турнирах способствует росту интереса к шахматамСпорт 15 августа, 14:41
Авиакомпания S7 планирует приобрести 10 самолетов A320neoТранспорт 15 августа, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Порядка 750 допинг-проб будет взято на летней Универсиаде, которая пройдет в столице Тайваня Тайбэе. Об этом сообщил глава медицинского комитета Международной федерации студенческого спорта Душан Хамар, слова которого приводит портал Inside the games.
"Будет взято около 750 проб, из них 10 процентов - в предсоревновательный период", - сказал Хамар.
Первые тестирования начнутся 12 августа с открытием деревни Универсиады. Проверкой анализов будет заниматься аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Токио. Пробы будут доставляться в лабораторию ежедневно, время ответа составит 48 часов с момента доставки в Токио.
Летняя Универсиада пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа.