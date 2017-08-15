РУСАДА сформировало план самостоятельного отбора допинг-проб до конца 2017 года

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сформировало план допинг-тестирования отечественных спортсменов вплоть до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Татьяна Чиркина.
"Сейчас у нас уже в полной мере функционирует отдел планирования и тестирования, - отметила Чиркина. - 28 июня мы от Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили официальное письмо, уведомляющее нас о том, что мы можем планировать и тестировать под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD) и двух независимых экспертов, которые работают у нас. Мы уже сделали план до конца года и передали на утверждение в UKAD. Там он был одобрен, и мы продолжаем тестировать".
И. о гендиректора заметила, что РУСАДА совместно с UKAD обучили более 40 офицеров допинг-контроля. "Они получили удостоверения инспекторов допинг-контроля, а перед этим прошли экзамен. Экзаменаторами у них были сотрудники UKAD. Сейчас продолжается новый набор", - заметила Чиркина.
"У нас уже сформирован пул инспекторов допинг-контроля в Москве и Сочи, в дальнейшем мы планируем создать такие пулы и в регионах. С одобрения UKAD РУСАДА может теперь самостоятельно проводить обучение будущих инспекторов. Мы хотим сделать целую сеть инспекторов, покрывающую всю нашу страну, для того, чтобы быстро и эффективно всех спортсменов, вне зависимости от того, где они живут", - подытожила исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА.