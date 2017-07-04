Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА до конца года может взять более четырех тысяч допинг-проб

Спорт
4 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам члена наблюдательного совета организации Сергея Хрычикова, это вполне реалистичный план с учетом того, что РУСАДА начинает собирать пробы параллельно с Британским антидопинговым агентством

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до конца 2017 года может протестировать спортсменов более четырех тысяч раз. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Планировалось, что в этом году будет собрано порядка шести тысяч проб. Это общее число проб, которые собирают UKAD и РУСАДА. На данный момент собрано около двух тысяч, так что осталось собрать еще четыре", - сказал Хрычиков.

"Это вполне реалистичный план с учетом того, что РУСАДА начинает собирать пробы параллельно с UKAD", - добавил он.

Исполнение этого плана зависит от того, насколько оперативно будет спланировано тестирование спортсменов и сформирована логистика поездок допинг-офицеров. "Теперь есть возможность увеличить сбор проб путем задействования большего числа инспекторов допинг-контроля, которые физически находятся в России. Если UKAD ранее обращалось к частным компаниям, которым было довольно сложно выстроить логистику работы инспекторов, то сейчас процедуру сбора проб организовать гораздо проще", - пояснил собеседник агентства.

По словам Хрычикова, не исключено, что перед Олимпийскими играми спортивные федерации потребуют чаще проверять спортсменов, которые будут претендовать на участие в соревнованиях.

Смотрите также

Хрычиков: аудит РУСАДА станет последним этапом перед восстановлением агентства в правах

Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетами

МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестирование

UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
3
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
6
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
7
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
Темы дня
Загрузка...
Реклама