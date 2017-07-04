РУСАДА до конца года может взять более четырех тысяч допинг-проб

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до конца 2017 года может протестировать спортсменов более четырех тысяч раз. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Планировалось, что в этом году будет собрано порядка шести тысяч проб. Это общее число проб, которые собирают UKAD и РУСАДА. На данный момент собрано около двух тысяч, так что осталось собрать еще четыре", - сказал Хрычиков.

"Это вполне реалистичный план с учетом того, что РУСАДА начинает собирать пробы параллельно с UKAD", - добавил он.

Исполнение этого плана зависит от того, насколько оперативно будет спланировано тестирование спортсменов и сформирована логистика поездок допинг-офицеров. "Теперь есть возможность увеличить сбор проб путем задействования большего числа инспекторов допинг-контроля, которые физически находятся в России. Если UKAD ранее обращалось к частным компаниям, которым было довольно сложно выстроить логистику работы инспекторов, то сейчас процедуру сбора проб организовать гораздо проще", - пояснил собеседник агентства.

По словам Хрычикова, не исключено, что перед Олимпийскими играми спортивные федерации потребуют чаще проверять спортсменов, которые будут претендовать на участие в соревнованиях.