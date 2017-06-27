Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестирование

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), посулившее Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) право проводить самостоятельное допинг-тестирование сразу после выполнения всех четырех майских требований своего совета учредителей, не стало откладывать выполнение своих обещаний и выпустило соответствующее разрешение сразу после выборов нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА. Однако в течение некоторого времени планирование своей работы и непосредственно допинг-тестирование сотрудники РУСАДА будут производить под присмотром зарубежных коллег.

РУСАДА получило во вторник от WADA полномочия планировать и координировать допинг-тестирования, используя своих подготовленных должностных лиц по допинг-контролю под руководством назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Это серьезный шаг вперед, мы получили от WADA официальное письмо, в котором говорится, что РУСАДА теперь может планировать и координировать тестирование, - заметил новый глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в беседе с корреспондентом ТАСС. - Но нужно обратить внимание - пока под наблюдением международных экспертов, которые работают в РУСАДА, а также Британского антидопингового агентства. Но все равно мы уже можем впервые после ноября 2015 года координировать это тестирование, самостоятельно отбирать спортсменов для проведения тестов, пусть и под наблюдением международных экспертов. Мы будем продолжать взаимодействовать с WADA и постараемся выполнить все поставленные перед нами задачи".

Наблюдательный совет РУСАДА утром 27 июня единогласно избрал управляющего партнера компании Ernst&Young Ивлева своим новым руководителем. Заместителем главы совета также единогласно был избран академик Российской академии медицинских наук Владимир Чехонин. Ивлев сменил на этом посту двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая будучи представителем Олимпийского комитета России, по одному из требований WADA не могла продолжать свою руководящую деятельность в наблюдательном совете.

"WADA умеет не только наказывать и запрещать"

Член наблюдательного совета РУСАДА и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков в беседе с корреспондентом ТАСС, в свою очередь, отметил, что WADA не та структура, которая может только наказывать и запрещать. "WADA внимательно следит за всеми шагами России в антидопинговой сфере и очень быстро реагирует. Как только был избран новый председатель, сразу было дано соответствующее разрешение", - заметил собеседник агентства.

"Самое главное - теперь у России появится возможность увеличить количество допинг-тестов. В принципе, уже завтра можно будет выписывать первые задания и отправляться в путь", - считает Хрычиков, который был выдвинут в наблюдательный совет РУСАДА в качестве представителя WADA.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом и возможности проведения самостоятельного планирования и допинг-тестирования. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.

Исинбаева испытала большую радость, узнав о решении WADA

Елена Исинбаева, которая продолжает оставаться членом наблюдательного совета РУСАДА, заявила ТАСС, что испытала большую радость, узнав о последнем решении WADA.

"То, что сегодня произошло, говорит, что все предпринятые нами шаги были верными, несмотря на временные минуты отчаяния. Иногда кажется, что мы что-то делаем напрасно, но сейчас я понимаю - это совсем не так, - рассказала двукратная олимпийская чемпионка. - Все сработали едино, правильно, и речь не только о РУСАДА, а обо всех заинтересованных в решении данного вопроса лицах. Мы верили, что цель будет достигнута, а сейчас я просто счастлива - это весомый и значимый сдвиг к полному восстановлению РУСАДА".

"Для нас это шаг к полному восстановлению нашей антидопинговой системы. Будем делать все, чтобы оно [РУСАДА] вернуло себе авторитет, уважение, было независимым и сильным", - отметил в беседе с ТАСС вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что последнее решение WADA поможет подготовке российских олимпийцев к Играм-2018. "Теперь наша российская лаборатория сможет проводить заборы проб в большем объеме, в том числе и на внутренних стартах, - подчеркнул Жуков в беседе с корреспондентом ТАСС. - Что же касается восстановления Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, то в дорожной карте по восстановлению есть пункт и о работе РУСАДА".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации, которое ожидается в ноябре этого года.