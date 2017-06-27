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Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018

Спорт
27 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства

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Александр Жуков

Александр Жуков

© Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил важность решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по допуску к планированию и допинг-тестированию в свете предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом глава ОКР сообщил ТАСС.

Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

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"Безусловно, это поможет подготовке российских олимпийцев к Играм-2018, поскольку теперь наша российская лаборатория сможет проводить заборы проб в большем объеме, в том числе и на внутренних стартах, - подчеркнул Жуков. - Что же касается восстановления Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, то в дорожной карте по восстановлению есть пункт и о работе РУСАДА".

Жуков назвал решение WADA важнейшим шагом в процессе восстановления российской антидопинговой организации. "Это очень важный шаг в процессе полного восстановления РУСАДА. Ведь по сути сейчас оно может выполнять главную функцию антидопинговых агентств - планирование и тестирование. Надеемся, что к ноябрю РУСАДА будет полностью восстановлено как антидопинговое агентство", - сказал глава ОКР.

Как сообщается в релизе WADA, организация проведет полный аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2017 года.

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