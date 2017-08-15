"Нефтехимик" победил "Ладу" в матче Кубка Башкортостана по хоккею

ТАСС, 15 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:1 в матче Кубка Башкортостана по хоккею.

В составе "Нефтехимика" отличились Илья Аркалов (11-я минута), Олег Пиганович (33), Роман Граборенко (33). За "Ладу" шайбу забросил Денис Зернов (28).

Позднее во вторник "Салават Юлаев" сыграет с "Адмиралом".

Матчи Кубка Башкортостана проходят на "Уфа-Арене". В турнире принимают участие "Салават Юлаев", "Нефтехимик", "Лада" и владивостокский "Адмирал".