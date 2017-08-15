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Открытие хоккейного "Мемориала Крутова" торжественно прошло в "ВТБ Ледовом дворце"

Спорт
15 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В турнире сыграют ЦСКА, "Спартак", московское "Динамо", "Трактор", "Локомотив" и "Салават Юлаев", в соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пятый всероссийский турнир по хоккею среди детских клубных команд "Мемориал Владимира Крутова" торжественно открылся в Москве.

Открытие турнира состоялось на малой арене "ВТБ Ледового дворца". Большинство игр пройдет на малой арене, одна игра состоится на тренировочной. В турнире, который проходит с 15 по 20 августа, сыграют столичные ЦСКА, "Спартак", "Динамо", а также челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев". В соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" Константин Вырупаев, первый заместитель руководителя Департамента спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Алексей Кондаранцев, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, олимпийский чемпион, член правления Ночной хоккейной лиги Владимир Мышкин, сын Крутова Алексей.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов "Мемориала Крутова". Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.

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