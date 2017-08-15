Открытие хоккейного "Мемориала Крутова" торжественно прошло в "ВТБ Ледовом дворце"

Сборная Псковской области по академической гребле выиграла Спартакиаду в парных четверкахСпорт 15 августа, 16:48
Москва занимает третье место в мире по дешевизне поездок на таксиОбщество 15 августа, 16:47
Месси, Роналду и Буффон претендуют на звание лучшего футболиста года по версии УЕФАСпорт 15 августа, 16:26
"Швабе" поддерживает национальную программу развития добровольного донорстваНовости партнеров 15 августа, 16:21
МИД РФ возмущен депортацией корреспондента ВГТРК с УкраиныПолитика 15 августа, 16:11
Число поездов "Москва" в столичном метро до конца года вырастет более чем вдвоеМосква 15 августа, 16:09
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 15 августа, 16:05
СМИ: Джордж Лукас купил виноградник во Франции рядом с усадьбой Джоли и ПиттаОбщество 15 августа, 16:04
Ватерполистки из Нижегородской области выиграли СпартакиадуСпорт 15 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пятый всероссийский турнир по хоккею среди детских клубных команд "Мемориал Владимира Крутова" торжественно открылся в Москве.
Открытие турнира состоялось на малой арене "ВТБ Ледового дворца". Большинство игр пройдет на малой арене, одна игра состоится на тренировочной. В турнире, который проходит с 15 по 20 августа, сыграют столичные ЦСКА, "Спартак", "Динамо", а также челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев". В соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" Константин Вырупаев, первый заместитель руководителя Департамента спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Алексей Кондаранцев, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, олимпийский чемпион, член правления Ночной хоккейной лиги Владимир Мышкин, сын Крутова Алексей.
Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов "Мемориала Крутова". Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.